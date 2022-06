De Canio consiglia il Napoli: "Orsolini può fare meglio di Politano"

Napoli, De Canio: "Orsolini potrebbe fare meglio di Politano"

Sull'ipotesi di una cessione di Politano, De Canio si è espresso in questi termini: "Parliamo di un calciatore molto esperto, con una carriera di tutto rispetto. Ma lo cederei qualora il Napoli avesse la possibilità di prendere Orsolini". L'attaccante esterno del Bologna da settimane è accostato agli azzurri: "Per me ha ancora ampi margini di miglioramento e potenzialmente potrebbe fare anche meglio rispetto a Politano".

Napoli, De Canio: "Perché sostituire Petagna?"

De Canio si è detto invece più restio sulla possibile cessione della punta Andrea Petagna, che potrebbe essere scambiata con l'attaccante della Salernitana e della Nazionale bosniaca Milan Djuric: "Mi terrei Petagna. L'attuale attaccante del Napoli ha dimostrato di essere un calciatore prezioso, inoltre conosce i compagni di squadra, ha un certo feeling con l'ambiente. Perché sostituirlo?".