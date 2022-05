Napoli, Politano: “Speravo di giocare e fare qualche gol in più”

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Spezia- Napoli , partita che proprio l'attaccante esterno di Luciano Spalletti avrebbe poi sbloccato dopo quattro minuti. Quasi un presagi prima del fischio d'inizio, il suo rimpianto per fatto pochi gol quest'anno. Così come il numero di partite giocate: Politano avrebbe voluto essere più presente.

Politano: “Calciomercato lungo: chissà cosa accade”

Politano racconta com'è stata l'annata per lui e per il Napoli: “É stata una stagione positiva, speravo di fare qualche partita e qualche gol in più. Siamo contenti di aver raggiunto la Champions League, dopo questa partita ci riposeremo". Ci sarà però una lunga stagione di calciomercato da affrontare e per gli azzurri probabilmente ci saranno anche parecchi cambiamenti: “Sicuramente perderemo qualche giocatore importante ma ne arriveranno sicuramente altri, il calciomercato è lungo e nel calcio non si sa mai quello che può succedere". Tutti in attesa delle mosse di Giuntoli, insomma. Qualcosa già si è mosso con l'addio di Ghoulam e l'arrivo del giorgiano Kvaratskhelia. Ma è sicuramente solamente l'inizio.