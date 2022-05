Giuntoli: “Commosso per Ghoulam. Koulibaly e Mertens? Vedremo gli agenti”

Giuntoli: “Fascia di capitano a Ghoulam è un ringraziamento”

Calcio e affetti, come quello per Ghoulam che lascia il Napoli dopo tante stagioni passate in maglia azzurra: “Lui è qui da 7 anni e mi commuovo per tutti i momenti passati insieme. La fascia di capitano è un ringraziamento e gli auguro il meglio per la sua carriera”. Argomenti che scottano sono quelli relativi a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, Giuntoli li affronta senza timore: “Rivoluzione? Avremo una squadra competitiva come negli ultimi anni. Ma tutto dipenderà da tanti fattori che sono ancora prematuri adesso. Incontreremo gli agenti dei calciatori di Kalidou e Dries e anche degli altri e decideremo insieme”. Potrebbe dunque esserci anche una mini rivoluzione, come anticipato ieri in conferenza stampa dall'allenatore Luciano Spalletti che ha parlato di fine di un ciclo e di squadra che va necessariamente rinnovata.