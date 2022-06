"Feyenoord, è asta per Senesi: il Siviglia si aggiunge alle tre italiane"

A 25 anni Marcos Senesi è reduce dalla stagione della consacrazione a livello internazionale. Il possente difensore centrale italo-argentino ha appena concluso la terza stagione con la maglia del Feyenoord che gli ha permesso di coronare il sogno di debuttare con l’Albiceleste.

Senesi, l'esordio nell'Argentina dopo il no all'Italia Il ct Lionel Scaloni lo ha infatti convocato per la Finalissima contro l’Italia e la successiva amichevole contro l’Estonia, che ha segnato il debutto di Senesi nella nazionale maggiore, per attendere la quale il giocatore aveva rifiutato nei mesi scorsi la “corte” dell’Italia, dove l’ex San Lorenzo avrebbe potuto giocare in virtù delle proprie origini. Il Belpaese sembra però essere nel destino di Senesi, che da un club italiano, la Roma, ha appena incassato la delusione della sconfitta nella finale di Conference League giocata a Tirana, ma il cui futuro potrebbe essere in Serie A.

Tre club di Serie A su Senesi 'Tyc Sports' ha infatti confermato le voci già circolate in Italia, secondo le quali sono tre i top club del massimo campionato sulle tracce del giocatore, sotto contratto con il Feyenoord fino al 2023, ma con opzione di rinnovo unilaterale a favore della società olandese. a partire dalla stessa Roma. José Mourinho è infatti rimasto colpito dalle qualità tecnico-tattiche e dalla fisicità di Senesi, che potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per la difesa giallorossa in vista della prossima stagione nella quale l’obiettivo sarà la qualificazione alla Champions League. Inter e Napoli invece sono pronte a valutare la possibilità di trattare Senesi in caso di partenza dei rispettivi top players della difesa, Alessandro Bastoni, nel mirino del Tottenham, e Kalidou Koulibaly, alle prese con la delicata trattativa per il rinnovo del contratto.