Sticchi Damiani: “Napoli non ci ha chiesto Hjulmand. Gaetano-Ounas? Ci pensa Corvino”

Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce , a Kiss Kiss Napoli, ha parlato del calciomercato e degli intrecci che possono riguarda i salentini e il Napoli di De Laurentiis . Sticchi Damiani ha rivelato come Hjulmand sia obiettivo di molti club, anche stranieri, non solo di Giuntoli , anche se ha smentito che ci siano già state richieste dirette da parte dei partenopei.

Sticchi Damiani: “Hjulmand piace molto anche all'estero”

Il numero uno del Lecce parla ad ampio raggio del mercato giallorosso, quindi anche di obiettivi del Napoli o di giocatori azzurri che potrebbero prendere la strada del Salento: “Hjulmand piace molto anche all’estero, ma De Laurentiis e il Napoli non ci hanno chiesto informazioni. La nostra idea è di tenere Coda, lui è stimolato dalla possibilità di giocare in A con noi. Gabriel, invece, non rinnova, ha un accordo col Torino a quanto leggo. Abbiamo preso a titolo definitivo un calciatore promettente come Brancolini, che ha lasciato a zero la Fiorentina. Ounas o Gaetano? Voglio che sia Corvino a gestire questa parte di mercato, qualche volta parlano anche i presidenti ma è il responsabile dell’area tecnica che deve occuparsene. Poi spesso, se posso intervenire con altri presidenti visti i buoni rapporti, magari intervengo, ma la mia volontà è che sia Corvino a gestire il mercato”.