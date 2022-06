"Pjanic in ritiro con il Barcellona ma interessa a Inter, Napoli e Marsiglia"

Miralem Pjanic non ha fretta: secondo il Mundo Deportivo il centrocampista bosniaco, in rientro dal prestito al Besiktas , si presenterà regolarmente il 4 luglio al raduno del Barcellona , nonostante sia ormai fuori dai piani del tecnico Xavi Hernandez . Solo al termine del precampionato e verso la fine del mercato estivo, l'ex Juventus farà una scelta per il suo futuro: non mancano le pretendenti.

"Pjanic nel mirino di Inter, Napoli e Marsiglia"

Pjanic, riporta sempre Mundo Deportivo, non ha intenzione di diventare un problema per il club catalano ma allo stesso tempo non intende rinunciare al suo ricco contratto in scadenza a giugno 2024, nonostante il presidente Joan Laporta abbia più volte annunciato che ci saranno tagli importanti agli stipendi in rosa. Sulle sue tracce ci sono in Italia l'Inter (alla ricerca di un vice Brozovic) e il Napoli (nell'ambito del possibile trasferimento in Catalogna di Koulibaly), ma il club che si è più interessato negli ultimi giorni è l'Olympique Marsiglia, che ha già chiesto informazioni al suo entourage per un possibile trasferimento in prestito.