Caruso: “Napoli, Koulibaly non lo puoi sostituire”

Ciro Caruso, agente sportivo, ha parlato a 360 gradi del mercato del Napoli a Radio Marte. Con un occhio particolare per le voci che vogliono Kalidou Koulibaly via in questa sessione di calciomercato. Una perdita che sarebbe molto grave per Luciano Spalletti perché si tratta di un giocatore “insostituibile”.