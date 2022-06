Mercato Napoli, Juve, Inter: caccia al Milan

Per non rischiare di sentirsi dire ancora, tra un anno, che lo scudetto glielo hanno regalato le altre, il Milan sta praticamente ripetendo ciò che ha fatto dodici mesi fa: repetita juvant suggerivano nel mondo, quando il pallone ancora non s’era messo a rotolare e il diavolo, che sa fare le pentole e pure i coperchi, ha già sistemato un po’ di cose ed ha lasciato che il resto della compagnia - l’Inter, il Napoli e la Juventus, declamate secondo gerarchie del campo - se ne stesse un po’ con il nasino all’insù. Per la cronaca, il giorno in cui Gigio Donnarumma se ne andò, la premiata ditta Maldini & Massara, cioè la storia rossonera e uno tra i più illuminati manager contemporanei, senza sprofondare nel pessimismo s’era tuffato tra le braccia sicure di Mike Maignan, un fenomeno paranormale che ha provveduto ad allungare le mani sullo scudetto, decorato in nove mesi dalla padronanza assoluta del ruolo di Stefano Pioli, dal suo stile e da una intelligenza viva spalmata nei momenti di panico.

Mercato Milan, il punto Essendo preparato alle fughe in avanti, nell’istante in cui ha capito che Frank Kessie sarebbe scappato al Barcellona, la MM di Milano ha lasciato salire a bordo Renato Sanches, un venticinquenne che ha già un futuro dietro le spalle, costruito tra il Benfica, il Bayern Monaco e il Lilla, fisicità e però pure spessore internazionale. E dovendo prevenire, per non ritrovarsi a curare, con Ibrahimovic in stampelle e Giroud che comunque ha una sua età, il Milan s’è già andato a prendere Divock Origi, il vice-Lukaku nella Nazionale belga. Altro resta da fare ai campioni d’Italia (a proposito, hanno vinto loro lo scudetto), però nell’agenda di Maldini - Paolo il calcio - e di Massara ci sono profili ch’entusiasmano ad occhio nudo e s’intravedono nell’eleganza di De Ketelaere, un predestinato o anche un investimento. Il problema rimane nel cuore della difesa, con un Kjaer che tornerà e un Romagnoli che sta sparendo, ma chi ha scovato Tomori saprà dove andare a buttare uno sguardo che distratto non è.

Mercato Inter, la situazione Il Milan è un passo avanti, così ha suggerito il campionato, e le altre sono due dietro, perché questo sussurra questo mercato strampalato, che sa ancora di niente e che però riempirà gli occhi sognanti del calcio italiano: l’Inter ha scelto Dybala, sperando di riuscire ad accontentarlo economicamente, e riuscisse a regalarsi un po’ di joya si riempirebbe di funambolismo, di estero e d’un valore aggiunto indiscutibile, semmai solo da incastare in un puzzle che tatticamente gli andrebbe adattato. Poi, of course, l’Inter penserà a (ri)costruire un ponte verso Londra, quartiere Chelsea, per mettere i muscoli in faccia al «nemico» che già sta facendo sentire i rumori di fondo. Ma l’addio di Perisic è una ferita lunga una fascia intera che dovrà provvedere a suturare Gosens nella sua versione atalantina, al quale bisognerà garantire un socio che si carichi addosso un bel po’ di lavoro. Però visto che i conti non tornano, Marotta e Ausilio si dovranno probabilmente inventare una cessione eccellente, qualcuno che aiuti a respirare il bilancio senza che rischi di soffocare Simone Inzaghi, costretto comunque ad addobbare un ruolo autorevole per tentare di andare ad arricchire la bacheca.

Mercato Napoli, il punto Napoli ha scoperto, maledizione, che l’oro si ossida o che, nella peggiore delle ipotesi, ti possa essere portato via, persino senza troppa destrezza: Mertens ha trentacinque anni, una distanza siderale con De Laurentiis per rinnovare, e il sospetto che il suo panorama strappalacrime da Palazzo Donn’Anna diventi un tormento della memoria e anche dell’anima; Insigne sta già volando, direzione Toronto, ed è stato semplicemente il 10 della Nazionale e un pezzo della storia più recente; Ospina ha staccato il cellulare e quindi non legge i whatsapp; Fabian Ruiz se ne andrà il prossimo giugno, quasi sicuramente, assieme a Koulibaly e dunque l’anno zero è arrivato. Per ricominciare, secondo standard che sembra appartengano al nuovo corso, Spalletti dovrà inventarsi un mondo nuovo, con un bimbo esplosivo come Kvaratskhelia, un esterno mancino - Olivera - che può (finalmente) alternarsi con Mario Rui e confidare infine in Anguissa, il collante di un’idea trasversale di calcio, nel quale ci stiano vari moduli ma soprattutto una personalità sgargiante. Tra le ombre di una città preoccupata e quindi insofferente, s’intrufola con il suo incedere danzante Gerard Deulofeu e il terrore di perdersi tra l’opera di restaurazione d’un progetto che prevede il ritocco verso il basso del monte-ingaggi, in genere spia luminosa (anche) delle ambizioni.