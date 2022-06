Mertens, segnali alla Roma: è un affare alla Matic

ROMA- La Roma tratta con Dries Mertens . Non significa che lo prenderà ma è l’indizio di una rifl essione strategica: Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto , anche avanti con gli anni, per ogni ruolo. In porta c’è Rui Patricio, in difesa Smalling , a centrocampo arriverà Matic , in attacco l’uomo giusto può essere Mertens che non ha raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto con il Napoli. Non bisogna dimenticare , peraltro, che lo scorso anno la Roma cominciò la stagione con tre punte centrali, perché così voleva Mourinho. Oggi in organico ne rimangono due, la certezza Abraham e l’incognita Shomurodov , con il giovane Felix in uscita: può andare alla Salernitana dove si è appena insediato come direttore sportivo il suo scopritore, Morgan De Sanctis.

Mertens , classe ’87, ha la qualità e l’esperienza per completare la squadra d’assalto. Ed è stato il suo staff a lanciare messaggi di gradimento a Trigoria , ricevendo una buona accoglienza. Ora però bisogna intendersi sulle cifre : al Napoli , Mertens ha chiesto un anno di contratto a 2,4 milioni più bonus più 1,6 milioni di premio alla firma, più 800.000 euro da girare agli agenti. A curare gli interessi del calciatore è lo studio legale belga Stirr Associates, con sede a Keerbergen. Il Napoli a questi livelli non intende avvicinarsi, la Roma nemmeno. Ma i Friedkin , con il sostegno di Mourinho , proporrebbero un contratto diverso, sul modello di Matic, quindi con la formula 1+1 vincolata al numero di presenze, intorno ai 2 milioni più bonus, con commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale. Sta ora a Mertens decidere se abbassare le pretese e magari andare incontro al “suo” Napoli o se invece aspettare un’off erta più appetibile, anche dal Valencia, dove Rino Gattuso lo prenderebbe molto volentieri .

Mertens, un jolly per la Roma

Di sicuro Mertens, avvistato più volte a Roma in vacanza, si sente ancora un calciatore importante. E sceglierà la destinazione pure in base alle prospettive tecniche: con Mourinho non partirebbe titolare ma avrebbe la possibilità di occupare tutti i ruoli dell’attacco, specialmente in caso di virata sul 4-2-3-1. Sarebbe un rinforzo prezioso per la Roma, a certe condizioni economiche.

Il mercato della Roma

Lo è anche Matic, che arriverà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche e la fi rma, e per certi versi il giovane Svilar, il nuovo secondo portiere. Tutti svincolati che possono arricchire il potenziale della squadra. Nel frattempo la Roma si prepara a chiudere per il terzino destro Celik: la trattativa con il Lilla va avanti ormai da qualche settimana e può chiudersi a 8 milioni più bonus. Al giocatore è già stato promesso un lauto contratto quinquennale. La stessa proposta che il norvegese Solbakken ha accettato due mesi fa. Ma la tensione con il Bodø/Glimt, eredità della famosa rissa di spogliatoio, rende complicate le negoziazioni: avendo il contratto in scadenza il 31 dicembre, Solbakken potrebbe addirittura sbarcare in Serie A a parametro zero a gennaio. E sarebbe così un altro svincolato assoldato dai Friedkin. Nel ruolo piace anche il turco Akgun, segnalato da Vincenzo Montella. ma la perplessità è regolamentare: dopo Celik, il secondo turco bloccherebbe l’eventuale acquisto di altri extracomunitari. Sullo sfondo restano il portoghese Guedes, che è carissimo, e il serbo Kostic, accostato alla Juventus, per non parlare di Berardi che è eventualmente legato al futuro di Zaniolo. Ma il vero botto del mercato coinvolgerà il centrocampista che dovrà sostituire Mkhitaryan: su questo fronte occorre attendere per capire chi sia il vero obiettivo. Oltre a Frattesi, per il quale la Roma sta alla fi nestra attendendo le scelte del Sassuolo.