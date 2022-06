Hickey: il Brentford fa concorrenza al Napoli per il laterale del Bologna

Il Brentford irrompe su Aaron Hickey , il laterale mancino del Bologna che quest'anno si è messo in luce con un grande campionato. Gli inglesi fanno sul serio e spaventano il Napoli che segue da tempo il giocatore. A scrivere dell'interessamento della squadra di Premier League è il Daily Mail. Al momento, però, la resistenza del Bologna tiene: i rossoblù infatti non avrebbero intenzione di cedere lo scozzese.

Hickey: su di lui anche Arsenal, Newcastle e Aston Villa

Su Hickey, oltre al Napoli e al Brentord, ci sono altri tre club di Premier League. Signori club come l'Arsenal, il Newcastle e l'Aston Villa. Pochi giorni fa, il giocatore ha anche esordito da titolare con la maglia della Scozia, confermando i progressi costanti che lui accredita a Mihajlovic. Il Bologna, in caso di partenza del suo gioiellino, si affiderà probabilmente a Djiks, ma c'è anche la possibilità che guardi all'estero.

In casa Napoli, nonostante l'interessamento per Hickey, non ci sono state al momento offerte. La concorrenza inglese potrebbe ora spingere De Laurentiis ad accelerare i tempi e tentare l'approccio con i dirigenti rossoblù. Il prezzo del cartellino del ragazzo è salito dagli 8 milioni iniziali ad almeno 12-15 adesso, ma con un'asta crescerebbe ulteriormente.