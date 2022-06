"Gattuso vuole Lozano, il Valencia prepara un'offerta da 38 milioni di euro"

Dal Messico arrivano conferme alle indiscrezioni di un interesse del Valencia per l'attaccante del Napoli Hirving Lozano. Il nuovo tecnico Gennaro Gattuso , che lo conosce bene per averlo allenato durante la sua esperienza sulla panchina azzurra, lo avrebbe indicato come uno degli obiettivi della campagna acquisti estiva, riporta il sito messicano En Cancha.

"Gattuso vuole Lozano, pronta una super offerta"

Secondo le voci, il Valencia starebbe preparando un'offerta vicina ai 38 milioni di euro per l'ex giocatore di Pachuca e PSV, a cui verrebbe proposto un ingaggio superiore rispetto a quanto percepisce attualmente a Napoli, ovvero 4,5 milioni di euro a stagione. La società partenopea non considera incedibile il giocatore, ed è disposta a mettersi al tavolo delle trattative se arriverà un'offerta davvero importante. Non è stato un anno brillante per Lozano, che in questa stagione, chiusa in anticipo per un problema alla spalla, ha giocato 37 partite tra campionato e coppe, andando a segno sei volte e distribuendo sei assist decisivi ai compagni.