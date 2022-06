Morabito: "Deulofeu ideale per il Napoli, no a Ostigard"

Napoli, Morabito: "Deulofeu duttile e rapido"

Morabito considera l'esterno offensivo catalano un acquisto ideale per Luciano Spalletti: "È un giocatore offensivo, anche se oggi è un po’ cambiata la denominazione di questi giocatori. Ormai oggi tutti giocano con una punta avanti. Lui è molto veloce e ha una grande capacità realizzativa. Io lo vedo più sull’esterno, ma sa giocare anche dietro alla punta. È il classico giocatore da uno contro uno, calcia bene in porta e crossa bene. Meglio a destra". Morabito si è invece mostrato scettico nei confronti del difensore del Genoa Leo Ostigard, accostato negli ultimi giorni al Napoli: "Prenderei in considerazione anche altri giocatori. Non so se è un giocatore da Napoli, sicuramente è giovane e può crescere ma valuterei anche altro".