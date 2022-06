Napoli, Mertens e Insigne: la favola è finita

NAPOLI- È stato bello: però mentre nell’aria s’allunga mestamente l’eco dell’addio di Mertens, nelle immagini che s’accavallano spunta un velo di malinconia. La sensazione che fosse finita, come pure succede ad una “struggente” storia d’amore, s’era percepita da un bel po’ ma lo strappo ufficiale - quel punto di non ritorno - in una separazione di fatto, lascia egualmente un retrogusto amarissimo per una città che aveva ormai un solo idolo, un totem inchiodato non nella propria fantasia ma nella pelle e nelle emozioni che il calcio sa lasciar germogliare empaticamente. Mertens è stato un sentimento, mica semplicemente 148 gol e tutte le cifre che possono rappresentare esclusivamente l’aridità di statistiche che arrivano al cuore. Mertens ha rappresentato un vezzo, uno squarcio di modernità, uno stato d’animo, la rappresentazione (mica scenica) umana della riproduzione tout court d’uno scugnizzo perfettamente eguale alla natura stessa di quella Napoli attraversata con fierezza ed il sorrisino “malandrino”.