Bordin avvisa il Napoli: "Kvaratskhelia è forte, ma andrà aspettato"

Le ultime prodezze di cui si è reso protagonista Khvicha Kvaratskhelia con la maglia della nazionale georgiana hanno fatto scattare la curiosità e l’entusiasmo dei tifosi del Napoli in vista dell’arrivo in azzurro dell’ex esterno offensivo di Rubin Kazan e Dinamo Batumi, primo acquisto estivo del presidente Aurelio De Laurentiis prima di quello di Mathias Olivera.

Napoli, Kvaratshkelia e Olivera potranno essere subito protagonisti I due saranno chiamati a eredità importanti, rispettivamente quelle di Lorenzo Insigne e di Faouzi Ghoulam, ma se l’esterno difensivo uruguaiano, reduce dalla grande paura vissuta in nazionale per l’infortunio subito nell’amichevole contro Panama, vanta già una buona esperienza a livello internazionale in virtù della lunga militanza nel Getafe, a Kvaratshkelia andrà inevitabilmente concesso un periodo di ambientamento, in virtù della giovane età (classe 2001) ed avendo alle spalle solo un paio di campionati di buon livello al Rubin.

Bordin e l'identikit di Kvaratshkelia Di questo avviso è anche Roberto Bordin, attuale commissario tecnico della Moldavia, ma che ben conosce il calcio di quella zona d'Europa, incluso quello georgiano. Secondo l’ex centrocampista del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, sarà fondamentale non mettere troppa pressione a Kvaratskhelia: “Parliamo di un talento interessante, un giocatore forte che però dovrà prima ambientarsi in un campionato e in una realtà diversi come quelli italiani. Assicuro che si tratta di un calciatore forte, il tifoso napoletano ti dà calore e ti fa rendere di più, ma gli dovrà essere concesso il tempo per ambientarsi".