“Il Napoli sul difensore Hector Martinez”

In attesa di sapere se poi alla fine Kalidou Koulibaly resterà, il Napoli si guarda intorno, questa volta fino in Argentina, dove ha giocato con la maglia del River Plate il difensore Hector Martinez. Il calciatore è paraguayano e ha giocato nel River in prestito. La squadra argentina ha l'opzione su un ulteriore 20% del cartellino per un milione di euro.