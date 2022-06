"Il Besiktas ha scelto Andrea Petagna"

Secondo quanto riportato dal sito 'Fotomac', infatti, il tecnico dei bianconeri Valerien Ismael avrebbe individuato in Andrea Petagna il centravanti ideale per il nuovo corso del club della parte nord di Istanbul, reduce da un’annata deludente, chiusa al sesto posto, a ben 22 punti dal Trabzonspor di Marek Hamsik , laureatosi campione nazionale dopo 38 anni di digiuno.

"Il tecnico Israel ha già scelto il ruolo di Petagna"

L’attaccante triestino, in uscita dal Napoli, dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di punta centrale nel 3-4-3 ipotizzato dal nuovo allenatore del Besiktas, club particolarmente attivo nelle prima battute del mercato, avendo già definito gli acquisti di Romain Saiss e Gedson Fernandes. Israel, terzo allenatore nella tormentata stagione 2022-’23 del Besiktas dopo Yalcin e Karavell, può peraltro già contare su un altro giocatore che ha militato in Italia come Rachid Ghezzal, ex Fiorentina, mentre Miralem Pjanic è tornato per fine prestito al Barcellona dopo sei mesi a Istanbul.