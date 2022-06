Napoli, Politano corteggiato dal Valencia di Gattuso:"Incontro con gli agenti"

Molto calda l'estate mediterranea tra Napoli e Valencia . Il motivo in questo caso non va attribuito alla crisi climatica, bensì a Gennaro Gattuso .

Gattuso, l'ultimo allenatore capace di far vincere un trofeo a Napoli - la Coppa Italia del 2020, contro la Juve di un altro ex allenatore dei campani, Maurizio Sarri - vorrebbe ora provare a indebolire l'organico della squadra di Luciano Spalletti. Negli scorsi giorni si è parlato di Demme , mentre ora il nome in cima alla lista dei desideri dell'allenatore di Corigliano Calabro è Matteo Politano.

Politano: la richiesta del Napoli

Dell'ala romana si è già parlato approfonditamente, con l'agente del giocatore Mario Giuffredi che si è recato fisicamente in Spagna per incontrare gli emissari del club valenciano, come riportato dal quotidiano iberico As.

La destinazione sembrerebbe gradita a Politano, ma la trattativa per lasciare Napoli non è ancora decollata: la richiesta di Giuntoli e De Laurentiis è di circa 20 milioni di euro, per rientrare nell'investimento che aveva portato all'ombra del Vesuvio l'ex Inter durante il mercato di gennaio del 2020. Gattuso lo volle fortemente non solo come alternativa a Callejòn, ma anche, potenzialmente, come suo erede sulla fascia destra del Napoli.

Politano: il Valencia deve prima vendere

A due anni e mezzo di distanza, l'impressione è che il futuro di Politano a Napoli non sia così sicuro: il rendimento del mancino ex Sassuolo in stagione è stato di 5 gol e 7 assist in 39 presenze, considerando Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un rendimento che non ha convinto il Valencia a sborsare una cifra importante e che non sembra rientrare nel budget di mercato della società spagnola, obbligata a vendere alcuni dei suoi pezzi più pregiati - Guedes, Gaya, Soler, per citare i tre più desiderati - per fare cassa.

Solo a quel punto la trattativa si potrà veramente sbloccare, probabilmente con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato proprio intorno ai 20 milioni.