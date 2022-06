Demme, l'agente nega contatti con il Valencia: "A breve vedremo il Napoli"

Lo stesso Marco Busiello, che cura gli interessi dell’ex Lipsia, ha infatti precisato in un’intervista rilasciata a ‘Footballnews24’, che il futuro professionale del proprio assistito sarà deciso solo nelle prossime settimane, dopo l’incontro che Busiello avrà con la società: “Non abbiamo ancora avuto un incontro con il Napoli per parlare del futuro, faremo tutte le valutazioni del caso quando incontreremo la società”.

"Nessun contatto con il Valencia di Gattuso"

Parole che riprendono quelle già pronunciate da Busiello pochi giorni fa attraverso le quali era stato smentito qualunque dissidio con Spalletti: “Diego è un ragazzo pacato che non si lamenta mai. Con Spalletti ha trovato poco spazio, ma il feeling è ottimo”. In quell’occasione Busiello aveva negato contatti con la Fiorentina, club da tempo avvicinato a Demme, mentre in quest’occasione l’agente ha smentito di aver parlato con il Valencia di Gennaro Gattuso, l’allenatore che ha dato più spazio a Demme a Napoli: "Non c’è stato alcun tipo di contatto con il Valencia“ ha tagliato corto Busiello.