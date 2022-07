Napoli, tra i pali finisce la telenovela: Meret fino al 2027

NAPOLI - David Ospina si prepara a diventare il nuovo portiere dell' Al-Nassr ed è anche stato in Arabia per mettere a posto tutti i dettagli, mentre Alex Meret è pronto a partire per il ritiro di Dimaro: dove, stando a quanto assicura il Napoli, dovrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2027.

Chi va e chi resta: passato e futuro

E dunque un progetto che nel caso specifico di Alex dovrebbe decollare dopo un'attesa notevole: a 25 anni lui ha voglia di continuità, di mettersi in gioco con tanto di responsabilità e dunque di sentirsi al centro del progetto, e dopo aver goduto dei giorni supplementari di ferie legati alla partecipazione in Nations League con la Nazionale si presenterà in Val di Sole. All'epoca, tra l'altro, l'ombra di Ospina sarà lontana; e fino a prova contraria anche quella di Mertens, l'altro svincolato da titolo: il weekend lo ha trascorso in Belgio, al Rock Werchter, e poi sua moglie Kat ha annunciato sui social: "Ibiza part 2". Vacanze.

La firma a Dimaro

E allora, la telenovela-portieri è vicina al finale di stagione. La storia è sempre stata chiara: era evidente sin dal tramonto del campionato appena archiviato che a restare a Napoli sarebbe stato soltanto uno tra Ospina e Meret; e così, dopo la decisione di David il colombiano di declinare l'offerta di rinnovo biennale formulata da De Laurentiis, il destino della porta è diventato più leggibile. Sì: la famosa e anzi famigerata alternanza non sarà più neanche prospettata e Alex potrà prolungare il suo rapporto con il club azzurro, in scadenza nel 2023, fino al 2027. Per un totale di altri cinque anni, insomma: il club è convinto che ormai l'accordo è talmente vicino da ipotizzare anche il teatro della firma: Dimaro. La sede del primo ritiro precampionato in programma da sabato al 19 luglio. Per la precisione: i giocatori cominceranno a essere sottoposti a scaglione ai primi test fisici già domani al centro sportivo di Castel Volturno e via via si arriverà a venerdì, giorno della partenza per il Trentino. Riflettori puntati ovviamente sui nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia: entrambi sono attesi in città tra oggi e domani.

In volo

Vacanze concluse, siamo agli sgoccioli. Per tutti o quasi: i nazionali, a seconda della conclusione dei rispettivi impegni, godranno di qualche giorno di ferie in più, ma in linea di massima raggiungeranno Dimaro relativamente presto. Ospina, dicevamo, è invece in attesa di chiudere il discorso con l'Al-Nassr: nei giorni scorsi è stato segnalato in giro tra gli Emirati e l'Arabia Saudita; probabilmente proprio a Riyad, la capitale e la culla della squadra che lo ha corteggiato a suon di milioni, per mettere a punto i dettagli del suo trasferimento (il contratto, la casa e così via). Anche Mertens ha viaggiato: da Ibiza al Belgio, dove domenica ha partecipato al festival rock di Werchter, e poi di nuovo a Ibiza. Ieri. Per la seconda parte delle sue vacanze in attesa di sistemazione: De Laurentiis, del resto, è ancora negli States e di contatti, fino a ieri, neanche l'ombra.