Chelsea, Koulibaly firma e parte per gli Stati Uniti

Koulibaly al Chelsea: l'ex Napoli è in partenza per gli USA

Koulibaly, che ha già sostenuto le visite mediche per la società britannica, sta per partire per gli Stati Uniti, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni a Los Angeles per la tournée nordamericana del Chelsea. È stata trovata rapidamente l'intesa tra i dirigenti della società londinese e il suo agente, Fali Ramadani, sugli ultimi dettagli del contratto quinquennale da 10 milioni di euro stagione. Il Napoli e il Chelsea si sono accordati per una cifra complessiva di 40 milioni di euro.