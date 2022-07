"Chelsea, non solo Koulibaly: in difesa può arrivare anche Kimpembe"

Rallentato dalle trattative per il passaggio di proprietà, il mercato del Chelsea è entrato nel vivo e le prime mosse dell’ era Boehly sembrano in grado di spaventare anche Manchester City e Liverpool, le dominatrici dell’ultima edizione della Premier League.

I londinesi, campioni d’Europa nel 2021 battendo in finale proprio il City, stanno infatti recuperando rapidamente il terreno perduto a giugno, in particolare per il completamento della difesa. Raggiunto l’accordo con Koulibaly e con il Napoli per il trasferimento del centrale senegalese, destinato a firmare con i Blues un quadriennale da 10 milioni netti, le mosse per la retroguardia non si fermano qui.

Il Chelsea rifà la difesa

Dallo stesso Manchester City è infatti in arrivo l’olandese Nathan Aké, pagato 40 milioni e di ritorno nel club dove è cresciuto e lasciato nel 2015. L’ex potrebbe però essere solo un rincalzo della linea a quattro di Tuchel, dato che per completare la rivoluzione seguita alle partenze a parametro zero di Christensen e Rüdiger l’obiettivo, secondo quanto riportato dal 'Telegraph', sarebbe Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.

"Chelsea, Tuchel chiede Kimpembe"

Una notizia, questa, potenzialmente ferale per la Juventus, che ha nel francese oltre che nel brasiliano dell’Arsenal Gabriel il primo obiettivo per la sostituzione di De Ligt, a propria volta ex obiettivo del Chelsea, ma destinato al Bayern Monaco. A caldeggiare l’acquisto di Kimpbembe, a scadenza nel 2024 con il Psg e in attesa di chiarimenti circa il proprio futuro in vista del possibile arrivo a Parigi di Skriniar, sarebbe lo stesso Tuchel, che ha allenato il giocatore per due stagioni proprio al Psg.