"Kepa tentato dal Napoli: possibile prestito annuale"

"Kepa chiuso al Chelsea: opzione Napoli"

Il portiere spagnolo, arrivato al Chelsea nel 2018 per 80 milioni di euro, è chiuso nel club londinese da Edouard Mendy, scelto come titolare dal tecnico Tuchel nella scorsa stagione, e ora sta valutando un prestito all'estero per rilanciare la sua carriera. Secondo Marca il Napoli è al momento una delle migliori opzioni per l'iberico, che giocherebbe con più continuità e disputerebbe la Champions League, con l'obiettivo di ottenere visibilità e strappare la convocazione per la nazionale spagnola in vista dei Mondiali di Qatar al via a novembre.