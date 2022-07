Dybala alla Roma, la rabbia dei tifosi del Napoli con De Laurentiis

La telenovela più appassionante del calciomercato 2022 volge al termine: Paulo Dybala è in procinto di passare alla Roma di Josè Mourinho . Con disappunto di tutto l'ambiente Napoli che, dopo la cessione di Koulibaly , sperava nel colpo che facesse tornare a sognare i tifosi azzurri. Niente da fare, invece, un boccone amaro per la tifoseria che sperava nel ritorno sulla piazza di un argentino capace di infiammare gli spalti del Maradona.

Viaggia veloce sui social la notizia di Dybala alla Roma. E altrettanto velocemente si propaga la delusione dei tifosi del Napoli che hanno un bersaglio: il presidente Aurelio De Laurentiis , reo di essersi fatto beffare dai Friedkin. “La Roma ci ha dato una lesione! Basta difendere Adl, ci voleva un giocatore così”. Per il presidente solo parole negative: “Se ha deciso di accettare la Roma, evidentemente il loro progetto è più ambizioso di quello del Napoli, da noi litigano tutti con De Laurentiis”. E ancora: “Diritti d'immagine, la figura di Adl, un progetto che non c'è: di cosa parliamo”.

Dybala alla Roma: “De Laurentiis dovrebbe andare via”

Si chiede un passo indietro da parte di De Laurentiis: “Altro che cambiamento, è De Laurentiis che dovrebbe cambiare e andare via”. Nel mirino c'è sempre e solo Adl: “La Roma era l'unica squadra in corsa, perché De Laurentiis ha fatto solo finta, così come con l'offerta da 6 milioni per Koulibaly”. Un altro tifoso del Napoli scrive: “Ha preferito la Roma in Europa League per non avere a che fare con De Laurentiis”.

Qualcuno, però, cambia il nome del colpevole: “Mourinho è riuscito a convincerlo, Spalletti no: anche questo da la differenza”.

Dybala, un tifoso del Napoli: “Meglio così, aveva sangue juventino”

Se qualcuno non se la sente di continuare la caccia al colpevole: “Il Napoli non è stato beffato. Non c'è stata trattativa, solo qualche chiacchierata. Il Napoli non lo ha voluto prendere”, c'è addirittura chi è felice che sia naufragata l'ipotesi di vederlo con la maglia azzurra addosso: “Io non sono deluso, meglio così: aveva sempre sangue juventino nelle vene”.