Kim Min-jae, l'allenatore del Fenerbahce annuncia l'addio del difensore

Jorge Jesus è stato piuttosto chiaro nell'esporre la situazione: chi voleva il giocatore, ha pagato la clausola rescissoria (di 19,5 milioni di euro), dunque il Fenerbahce non può fare nulla per trattenere Kim Min-jae. Queste le sue parole: “Il club interessato a Kim ha pagato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c'è nulla che il club possa fare”.

Non è contento, l'allenatore, della partenza di Kim, che ha giocato 40 partite al suo primo anno in Turchia, segnando anche un gol: “E' stato un duro colpo per noi. Era un giocatore importante nel nostro sistema, ma abbiamo giocatori di ottima qualità”. Contro la Dinamo Kiev, dunque, il sudcoreano non ci sarà: “E' in partenza”. Nelle prossime ore avremo l'annuncio degli azzurri?