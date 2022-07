Il nuovo messaggio social di Lady Mertens: "Napoli, my heart"

Meno di una settimana dopo le parole con le quali il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiuso in via definitiva al ritorno di Dries Mertens al Napoli e il successivo video di saluto e ringraziamento postato sui canali social del club, la speranza dei tifosi di rivedere il miglior cannoniere della storia del club in maglia azzurra è ancora viva.