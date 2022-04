"Innamorati del nostro piccolo napoletano”: il quadro della famiglia Mertens

Dopo le numerose foto con il pancione, pubblicate durante l'attesa del primogenito, dopo la maternità Kat Kerkhofs non ha esitato a popolare il proprio account Instagram di immagini che esprimono la propria felicità e quella del marito Dries Mertens per la nascita di Ciro Romeo , il figlio della coppia nato lo scorso 27 marzo.

Dries Mertens e l'amore profondo per Napoli

"Innamorati del nostro piccolo napoletano” ha scritto Kerkhofs come didascalia al quadro che ritrae il piccolo in compagnia del cane della coppia, Juliette. Sullo sfondo, a rendere ulteriormente emozionante il paesaggio, la casa di Posillipo in cui vive la famiglia Mertens, con il Vesuvio sullo sfondo. Le cinque parole a corredo del post confermano il profondo attaccamento di Kate e Dries alla città di Napoli, nella quale l'ex Psv gioca dal 2013, conquistando tre trofei, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, e diventando il miglior marcatore della storia del club, superando anche Marek Hamsik.