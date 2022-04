Maglia Maradona, Sotheby's replica alla figlia: "E' quella della 'Mano de Dios'"

E' nato un giallo intorno alla maglia di Diego Armando Maradona che verrà messa all'asta da Sotheby's dal prossimo 20 aprile al 4 maggio. La famiglia della leggenda del Napoli , e in particolare la figlia Dalma , ha dichiarato giovedì che la divisa in possesso dell'ex centrocampista Steve Hodge non è quella con cui Maradona realizzò i due storici gol nell'epica sfida di Messico 1986 tra l' Argentina e l' Inghilterra . La casa d'aste britannica ha replicato venerdì, confermando l'autenticità della maglia della 'Mano de Dios'.

Maglia Maradona, Sotheby's: "E' la maglia autentica"

Melica Khansari, vicedirettore di Sotheby’s a The Athletic ha risposto così a Dalma: "E’ vero che Maradona ha indossato una maglia diversa nel primo tempo, ma ci sono chiare differenze con quella indossata durante i gol. E così, prima di mettere in vendita questa maglia, abbiamo fatto un’ampia e diligente analisi scientifica sulla divisa per assicurarci che fosse la maglia indossata da Maradona quando ha realizzato i due goal". Sotheby's ha spiegato di aver assunto un'azienda esterna, Photomatch, per fare un'analisi e confrontare la divisa con le foto della partita, confermandone così l'autenticità: "Resolution Photomatching, esaminando dettagli come la toppa, le strisce e la numerazione, è stato in grado di affermare che la divisa è quella indossata da Maradona quando ha realizzato “La Mano de Dios”.