Maradona Jr: "E' l'anno di Spalletti, anche papà spinge per lo scudetto"

La volata per lo scudetto si fa sempre più appassionante, e il Napoli è in piena corsa, secondo ad appena un punto di distacco dal Milan dopo l'ultima giornata di campionato. Tra le tre squadre in lizza, la formazione di Luciano Spalletti sembra ora la più convincente: ne è sicuro Diego Armando Maradona Jr, che in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è detto molto ottimista sul finale di stagione degli azzurri.

Napoli, Diego Jr: "Anche papà tifa, è l'anno di Spalletti"

"Lo sto dicendo da un po', questo è l’anno di Spalletti - ha affermato Diego Jr -. Il Napoli sa cambiare pelle in ogni partita: deve fare a botte? Fa a botte. Deve ripartire in contropiede? Riparte in contropiede, questo Napoli è maturo oggi". L'allenatore del Napoli United ha ricordato anche suo padre: "E' ovvio che anche papà farà il tifo per il Napoli. Ovunque sia, sono certo stia tifando per il Napoli e per i ragazzi. Spesso parlavo con lui della possibilità di vincere lo scudetto con Sarri, lui era strafelice che qualche squadra potesse ripetere ciò che fecero loro. C’è anche la spinta di papà".