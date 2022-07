Balotelli e la frase a Spalletti dopo il gol al Napoli: il retroscena

E allora, la storia d'amore. Una storia raccontata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giorno dopo una partita che evidentemente ha risvegliato ricordi e passioni. Fermo restando quella eterna per sua figlia Pia , splendida e piccola napoletana doc: «E' sempre difficile sfidare questa squadra, voglio troppo bene al Napoli: se dipendesse da me, sono dieci anni che vorrei giocarci», continua Mario, in questo periodo in ritiro a Pizzalto , a pochi minuti da Castel di Sangro , con l'Adana di Montella . Come la vede una coppia d'attacco con Osimhen ? «Osi è fortissimo. A parte che è mio amico, ma se lo capiscono è davvero fortissimo. Poi, se trovano un attaccante come me è ancora meglio! Napoli è una realtà stupenda e quando la prendi devi essere responsabile: io l'avrei questa responsabilità».

Balotelli, il futuro

Per la verità il club azzurro sta provando a chiudere la cessione di Petagna al Monza e nel frattempo ha bloccato Simeone del Verona. Nel cassetto di De Laurentiis, tra l'altro, c'è un sogno chiamato Raspadori, ma il Sassuolo non ha intenzione di lasciare andare anche lui dopo il trasferimento di Scamacca al West Ham: «Loro hanno il carattere giusto. Non ho nulla da dire su Simeone e Raspadori». Sul calcio italiano, invece, qualcosa c'è: «Per me è troppo stressante. Balotelli ha scelto la Turchia per fare una bella vita, tranquilla e senza problemi». Già, ma il suo nome resta comunque al centro del mercato dell'Adana: a quanto pare, infatti, potrebbe andare presto al Sion. In Svizzera. E il Napoli per il momento è destinato a rimanere un dolce pensiero. A proposito, un giudizio dopo l'amichevole: «Non mi è parso ancora pronto per il campionato, ma è normale: in questa fase di preparazione lavori tanto e fisicamente sei stanco. Qualitativamente, però, mi piace. Bella squadra».