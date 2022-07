Kepa al Napoli, ci siamo: accordo vicino con il Chelsea

Il Napoli accelera i tempi per l'arrivo di Kepa Arrizabalaga: il portiere basco ha detto sì al club azzurro, che è vicino all'intesa con il Chelsea per il suo trasferimento in Italia. L'operazione è in fase di chiusura.

Napoli, intesa per Kepa: arriva in stile-Anguissa L'estremo difensore ex Athletic, approdato al Chelsea nel 2018 per 80 milioni di euro, arriverà in Campania in stile-Anguissa: in prestito con riscatto e partecipazione dei Blues all'ingaggio. La società londinese pagherà tre quarti del suo stipendio da 9 milioni di euro netti l'anno, mentre un quarto spetterà al Napoli. Si lavora per definire gli ultimi dettagli e i bonus, ma la trattativa è in discesa e si aspetta la fumata bianca.