Napoli, c’è Kepa: le ultime sulla trattativa

CASTEL DI SANGRO - Il portiere più pagato della storia del calcio è vicino al Napoli: Kepa Arrizabalaga, per tutti semplicemente Kepa. Un talento acquistato dal Chelsea per 80 milioni di euro nel 2018 che da quando Mendy è arrivato a Londra ha vissuto la medesima situazione di Meret con Ospina. Anzi, peggio: 11 presenze in Premier e 2 in Champions nelle ultime due stagioni. Troppo poco per lui e troppo gravoso per il bilancio dei pur ricchissimi Blues l'ingaggio di un secondo vecchio stile, cioè sempre in panchina, da circa 9 milioni di euro. Il club azzurro fiuta l'occasione e studia un'offerta: vantaggiosa per il giocatore che continuerà a competere ad alti livelli in Italia e in Champions; ragionevole per gli inglesi che, sebbene impegnati nella copertura della maggior parte dello stipendio, risparmieranno più o meno 2,5 milioni. L'operazione sarà in stile-Anguissa: prestito con diritto di riscatto e qualche bonus, sui quali le parti lavorano. Con fiducia. Diametralmente opposta è la situazione di Meret: il rinnovo fino al 2027 è pronto ma per il momento non firmerà. E chissà se resterà. E se dovesse andare, allora, il profilo di Salvatore Sirigu, 35 anni, tornerebbe in lizza.