Marco Rossi: “Szoboszlai alternativa per il Napoli se va via Zielinski”

Marco Rossi sostiene: “Szoboszlai? Gioca in un club importante in Germania come il Lipsia che è la terza squadra della Bundesliga. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe un ulteriore step in avanti, ma bisogna valutare tutti gli aspetti”.

Non è una frenata, anzi: “Sostituto di Zielinski? Entrambi calciano indistintamente con entrambi i piedi, Dominik calcia con il destro in modo impressionante e con grande qualità. Tatticamente la collocazione è più o meno la stessa, in Nazionale si alterna da mezzala e trequartista. Credo possa essere una valida alternativa per il Napoli in caso di addio di Zielinski”.

Il polacco interessa fortemente il West Ham, Il Napoli non potrebbe dire di no all'offerta degli inglesi, ma al momento manca l'accordo sull'ingaggio. Considerato che c'è ancora un mese alla fine del mercato, però, tutto è possibile. E il Napoli ha giustamente individuato il sostituto di Zielinski.