“Napoli a colloquio con il Tottenham per Ndombele”

Il Napoli ha un altro colpo in canna. Si tratta di Tanguy Ndombele. A confermarlo è Sky Sports Uk, che scrive come la squadra azzurra è in trattative con il Tottenham per ottenere la firma del centrocampista. Il giocatore non era tra i convocati alla prima di Premier League degli Spurs contro il Southampton, per Antonio Conte si tratta di un esubero.

Ndombele: nel prestito al Lione non ha convinto Dopo il prestito al Lione (dove non ha convinto), dunque, per Ndombele potrebbero davvero aprirsi le porte della Serie A, nonostante il giocatore sia conteso anche da altri club, primo tra tutti il Villarreal. Classe 1996, il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Guingamp, mettendosi successivamente in mostra in Ligue 1 con l'Amiens.