"Ndombele è in Italia per trattare col Napoli"

Tanguy Ndombele sempre più vicino al Napoli . Un altro chiaro segnale arriva, come riporta il Daily Mail, dal suo "approdo in Italia per chiudere con il club azzurro. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto".

Napoli che, quindi, si appresta a rinforzare la mediana. Una trattativa che ha visto gli azzurri prevalere, almeno per il momento, in capo a una lunghissima concorrenza composta da Betis Siviglia, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton e Bayer Leverkusen. Luciano Spalletti spera di averlo a disposizione in rosa già all'inizio della prossima settimana, dopo la sfida di Ferragosto all'Hellas Verona.