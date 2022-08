"Psg, Lavezzi consiglia a Navas di trasferirsi al Napoli"

Psg, Lavezzi e Maxwell in visita agli ex compagni

A far visita al gruppo di Christophe Galtier nella giornata di giovedì sono passati due illustri ex della storia recente del club come Ezequiel Lavezzi e Maxwell, che si sono intrattenuti presso il centro sportivo di Camp des Loges con i pochi ex compagni di squadra ancora presenti nello spogliatoio. Il Pocho, in particolare, avrebbe avuto un colloquio con Keylor Navas, obiettivo di mercato del Napoli, in trattativa da settimane con l’entourage del portiere costaricense e con lo stesso Psg per farne il nuovo titolare dei pali azzurri.