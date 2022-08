Navas, relax con Modric e Sergio Ramos aspettando il Napoli

L’attesa della definizione di una lunga trattativa di mercato può essere snervante, anche a 35 anni e se si hanno già tre Champions League in bacheca e se la prospettiva è quella di lasciare sì la splendida Parigi, ma per il sole di Napoli. Cosa c’è di meglio allora per Keylor Navas che una bella rimpatriata rilassante tra amici?

Mentre Napoli e Psg stanno cercando di trovare l’accordo per il trasferimento del portiere costaricense alla corte di Luciano Spalletti, Navas si è allora dedicato una serata insieme a due compagni di squadra storici come Luka Modric e Sergio Ramos , entrambi compagni di mille battaglie (quasi tutte vincenti…) ai tempi del Real Madrid e il secondo tuttora in squadra con Navas al Paris Saint Germain.

Navas e il post con i "fratelli" Modric e Ramos

Un post su Instagram del centrale spagnolo ha certificato la reunion, andata evidentemente in scena a cena, con tanto di scatto sorridente, didascalia e hashtag d’ordinanza: “Brothers at home!!” #cenas #familia. Mentre Modric ha rinnovato in estate fino al 2023 con il Real Madrid, è curioso sottolineare come Navas e Ramos siano stati protagonisti di un inizio di stagione agli antipodi: solo panchina per il portiere, che ha definitivamente perso il ballottaggio con Gigio Donnarumma per la titolarità dei pali del Psg, mentre l’ex capitano del Real ha preso stabilmente posto nella retroguardia dei campioni di Francia dopo aver trascorso una prima stagione in Francia da comprimario a causa di numerosi infortuni che gli hanno permesso di disputare appena 14 partite ufficiali tra tutte le competizioni.