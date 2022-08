Mario Rui: "Cristiano Ronaldo può diventare incontenibile a Napoli"

Il terzino del Napoli Mario Rui ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo nel club azzurro dopo le indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore: "Lo conosco bene, si esalta in stadi ed ambienti come quelli di Napoli".

L'esterno portoghese è certo che l'accoglienza dell'illustre connazionale sotto il Vesuvio sarebbe ottima: "Un calciatore delle sue qualità può fare bene ovunque , e dove sente stima e calore dei tifosi diviene incontenibile . Sono di parte ma Cristiano è Cristiano. Un mito in Portogallo. Se dovesse arrivare in azzurro penso che come in qualsiasi spogliatoio del mondo, saremmo disposti ad accoglierlo a braccia aperte " .

Mario Rui: "Strada lunga, non siamo scarsi né fenomeni"

Mario Rui ha commentato il repentino cambio di clima in casa Napoli dopo la bella partenza in campionato: "Dobbiamo fare innamorare tutti di questo nuovo Napoli. Il progetto nuovo che è iniziato quest'anno è solido. Le basi c'erano già, non era facile sostituire chi è andato via, ma chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più possibile il pallone per limitare gli attacchi avversari. Nel calcio vince chi fa più gol e per adesso stiamo avendo la meglio. La strada è lunghissima, non diventiamo scarsi da un mese all'altro ma non siamo nemmeno fenomeni. Passo dopo passo vediamo cosa succede".

Mario Rui: "Simeone carichissimo, Kvaratskhelia? Ve l'avevo detto"

Kvaratskhelia ha avuto un grande impatto: "Già quando parlammo la prima volta vi dissi che era un ottimo calciatore. Per me lui può fare molto molto di più. Ha doti e capacità tecniche uniche. In allenamento fa cose senza senso. Simeone? Lo vedo carichissimo. Ha voglia di fare bene e non rallenta mai nemmeno in allenamento".