“Psg, vicinissima la firma di Fabian Ruiz”

Oggi Fabian Ruiz sarà a Parigi per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Psg dopo quattro anni al Napoli. La durata del nuovo accordo dovrebbe essere quinquennale, l'operazione di circa 25 milioni di euro. Lo scrive Le Parisien. Fabian diventerà il quinto acquisto di questo mercato estivo per i campioni di Francia che hanno già ufficializzato Vitinha, Hugo Etikite, Nordi Mukiele e Renato Sanches. Ci saranno poi tre giorni per provare a chiudere per altri due giocatori (un difensore centrale destro e un attaccante).