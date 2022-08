Bruscolotti: “Ronaldo al Napoli? Se lo spogliatoio resta compatto...”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato degli azzurri al programma '1 Football Club', in onda su '1 Station Radio'. Inevitabile cominciare dal pareggio per 0-0 con la Fiorentina che a qualcuno ha lasciato un po' di amaro in bocca.

Bruscolotti: “La Fiorentina è un avversario ostico” L'ex difensore napoletano ammette: “Ci si aspettava che il Napoli vincesse facilmente, ma la Fiorentina è un avversario ostico. Gli azzurri dovranno comunque affrontare squadre di livello superiore, sarà rilevante mantenere gli equilibri per rispettare i prossimi impegni". Poi precisa: “Comunque la squadra azzurra sta crescendo. Il Napoli sta facendo progressi e sta tentando di trovare gli equilibri adeguati per compattare il gruppo. È una squadra che gioca bene ed ha una rosa molto ampia. Chiaramente sarà importante la parte iniziale della stagione per trovare la propria quadra".