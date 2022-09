"Napoli, il Manchester United prenderà Kim a gennaio": ma la clausola non è attivabile

"Napoli, lo United vuole Kim a gennaio", ma ci sarà da passare da De Laurentiis

Secondo quanto riportato in Inghilterra "i Red Devils sarebbero disposti a spendere i 45 milioni richiesti dalla clausola rescissoria, valevole solamente per l'estero". Un'ipotesi tuttavia impercorribile: nel contratto dell'ex Fenerbahçe, infatti, è prevista una nuova clausola rescissoria per l'estero - da circa 50 milioni di euro -, che può essere attivata soltanto a partire dalla fine di questa stagione, solo per l'estate. Questo significa che chi vuole Kim prima deve sedersi a trattare col patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis.