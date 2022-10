Ufficiale, Zerbin rinnova con il Napoli fino al 2027

NAPOLI - È giornata di rinnovi in casa Napoli. All'indomani della meravigliosa notte di Amsterdam, in cui gli azzurri di Spalletti hanno steso l'Ajax con un netto 6-1, sono arrivati due prolungamenti. Dopo Meret, che ha firmato fino al 2024, la società partenopea ha annunciato attraverso una nota ufficiale il rinnovo anche del classe '99 Alessio Zerbin: "La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027", si legge.