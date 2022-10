Ajax-Napoli diretta: Kvaratskhelia ancora pericoloso. Ammonito Spalletti per proteste

Primo giallo anche in casa Ajax: il difensore c ommette fallo su Zielinski e Letexier lo sanziona. Ritmi molto alti alla Cruijff Arena, tanti contrasti, ma match finora corretto

21:29

28' - Ammonito Spalletti per proteste

Cartellino giallo per Luciano Spalletti, per proteste: il tecnico del Napoli non ci sta, le sue lamentele erano rivolte a Lozano, ma Letexier non sente ragioni.

21:28

27' - Kvaratskhelia impegna Pasveer

L'Ajax ha accusato il colpo del pareggio, ora il Napoli è tornato ad occupare stabilmente la metà campo dei Lancieri come nei primi minuti. Kvara ci prova in acrobazia a tu per tu con Pasveer su cross di Lozano, il portiere olandese si salva in qualche modo

21:22

21' - Ammonito Raspadori

Intervento da dietro in ripiegamento dell'attaccante della nazionale che entra in ritardo su Bassey: Letexier estrae il primo cartellino giallo della partita.

21:19

18' - Raspadori! Il Napoli pareggia subito! 1-1 alla Cruijff Arena!

C'è ancora lo zampino di Kvaratskhelia nel pareggio immediato del Napoli! Il georgiano vede Olivera sul cui cross sul secondo palo Raspadori è perfetto nell'intervento di testa! Il Napoli pareggia subito! 1-1

21:16

16' - Kvaratskhelia sfiora il pareggio! Il Napoli reagisce

Primo acuto di Kvaratskhelia, che si inventa un tiro a giro dei suoi sfruttando un pallone recuperato da Anguissa che va a lambire il palo di Pasveer!

21:11

9' - Gol dell'Ajax! Kudus porta in vantaggio i Lancieri

Napoli sotto al primo attacco dell'Ajax: bella azione offensiva degli olandesi nello stretto, Bergwijn sulla linea del fuorigioco scambio con Taylor, sul cui tiro a pochi passi da Meret la deviazione di Kudus spiazza il portiere azzurro. Ajax in vantaggio al 10'

21:04

2'- Raspadori! Napoli subito a un passo dal vantaggio!

Lobotka ruba palla sulla trequarti e serve Raspadori che incrocia dal limite dell'area: palla sul fondo di pochissimo alla destra di Pasveer! Napoli subito molto aggressivo sui portatori di palla dell'Ajax

21:02

Si comincia! È cominciata Ajax-Napoli

L'arbitro Letexier ha dato il via al match dopo il minuto di silenzio per commemorare le vittime della strage allo stadio di Malang City durante la partita tra Arama e Persebaya per gli scontri tra le tifoserie e con la polizia. Napoli in campo con un completo grigio, Ajax con la tradizionale maglia biancorossa. Approccio di personalità della squadra di Spalletti, che pressa molto alto sulla prima costruzione dei Lancieri.

20:55

Ajax-Napoli, entrano in campo le squadre!

Grande atmosfera alla Cruijff Arena: i tifosi dell'Ajax sono pronti a spingere la squadra in una gara cruciale per il cammino europeo degli olandesi, ma questa volta a differenza di quanto accaduto a Glasgow ci saranno anche i sostenitori del Napoli, quasi 3000 unità pronti a far sentire la propria voce.

20:45

Ajax in crisi di risultati: un punto nelle ultime due partite in campionato

Si avvicina il momento dell'ingresso in campo delle due squadre. L'Ajax non sta attraversando un buon momento di forma. I Lancieri sono reduci da una sconfitta contro l'AZ Alkmaaar e un pareggio contro il Go Ahead Eagles in Eredivisie, costati il primo posto in classifica proprio a vantaggio dell'AZ, oltre che dalla sconfitta in Champions contro il Liverpool.

20:30

Ajax-Napoli, arbitra Letexier: prima volta con gli azzurri

Ad arbitrare la partita tra Ajax e Napoli sarà il francese François Letexier, al debutto assoluto con gli azzurri. A completare la quaterna saranno gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto uomo Jérémy Stinat. Al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato da un aktro frncese, Benoît Millot. Ad appena 33 anni, Letexier è considerato uno dei fischietti più promettenti d’Europa. Un solo precedente con le italiane a livello di club, la gara della scorsa Europa League tra Bayer Leverkusen e Atalanta, vinta 1-0 dai bergamaschi.

20:15

Napoli, Anguissa è on fire: i numeri dell'inizio di stagione del camerunese

Il Napoli punterà forte sullo stato di grazia di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha iniziato la stagione alla grande: prima della doppietta nei primi 12 minuti contro il Torino, infatti, l'ex Fulham era stato autore di un gol, quello del momentaneo 2-0 al Liverpool, e di un assist, per il 3-0 di Ndombelé contro i Rangers, nelle prime due partite di Champions League.

20:05

Ajax e Napoli al primo incrocio in Champions League

Sono solo due i precedenti tra Ajax e Napoli nella storia delle coppe europee e nessuno di questi si è disputato a livello di Coppa Campioni o Champions League. L'unico incrocio risale agli ottavi di finale della Coppa delle Fiere ’69-70, quando il Napoli allenato da Giuseppe Chiappella, vittorioso 1-0 al San Paolo grazie al gol di Manservisi, fu poi travolto 4-0 ad Amsterdam, crollando nei tempi supplementari per la tripletta di Suurendonk dopo che la rete di Swart aveva pareggiato i conti durante i 90 minuti.

19:50

Spalletti cambia due pedine rispetto al Torino: seconda da titolare in Champions per Mathias Olivera

Sono quindi due i cambiamenti nella formazione per i quali ha optato Spalletti rispetto alla gara contro il Torino: seconda partita da titolare con la maglia del Napoli in Champions League per Mathias Olivera, che prende il posto di Mario Rui e cambio della guardia sulla destra del tridente con Hirving Lozano che rileva Mattia Politano. Ancora panchina per Giovanni Simeone, che aveva giocato dall'inizio contro i Rangers.

19:35

Ajax-Napoli, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali scelte da Alfred Schreuder e Luciano Spalletti.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: A. Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kin Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: L. Spalletti.

19:15

Champions League, Napoli a caccia di uno storico tris di successi consecutivi

Il Napoli non ha mai vinto nella propria storia le prime tre partite della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri sono imbattuti da otto partite limitatamente alla fase a gironi, con un bilancio di cinque vittorie e tre pareggi. La formazione di Spalletti vanta anche il miglior attacco di tutte le 32 partecipanti alla Champions, con 7 gol ed è anche quella che ha effettuato più tiri totali, 43.

19:00

Napoli nella tana dell'Ajax per restare a punteggio pieno nel Gruppo A di Champions League

Dopo il roboante successo sul Liverpool e la netta affermazione in casa dei Rangers il Napoli è di scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la terza giornata del Gruppo A di Champions League. Nella partita che si giocherà in contemporanea con Liverpool-Rangers la squadra di Spalletti va a caccia di altri tre punti che le permetterebbero di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

Amsterdam - Johan Cruijff Arena