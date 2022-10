Napoli, rinforzo per l'Under 19: ufficiale l'arrivo di Noah Mutanda

Il Napoli vola in campionato e in Champions League grazie anche alle intuizioni di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del suo pool di osservatori, ma guarda anche (già) al futuro. Il dovere di una società e di un dirigente, anche quando le cose vanno bene sul campo, è infatti sempre quello di mantenersi aggiornati e di provare a bruciare la concorrenza nella caccia ai nuovi talenti, magari sconosciuti ai più come nel caso di Kim Min-jae e soprattutto di Khivicha Kvaratskhelia.