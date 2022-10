Napoli, retroscena su Kim: "Sarebbe potuto arrivare già due anni fa"

Khvicha Kvaratskhelia al posto di Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori per Dries Mertens e Kim Min-jae per Kalidou Koulibaly. Al netto delle differenze di caratteristiche tra i componenti delle singole “coppie”, sono state queste le sostituzioni effettuate durante il mercato del Napoli che, grazie alle intuzioni del ds Cristiano Giuntoli e del pool di osservatori azzurri, oltre che al lavoro di Luciano Spalletti , stanno permettendo alla squadra di volare in campionato e in Champions, facendo parlare di sé tutta Europa a dispetto delle previsioni post-mercato all’insegna del ridimensionamento.

Kvaratskhelia e Kim, quando i colpi di mercato sono programmati

Come trapelato nelle ultime settimane, peraltro, tutti i colpi in entrata del Napoli sono stati valutati con attenzione e i giocatori sbarcati a Castelvolturno sono stati osservati a lungo e anzi sarebbero potuti arrivare con qualche anno d’anticipo. Non solo Kvaratskhelia, che come rivelato da Carlo Ancelotti era già seguito dai dirigenti azzurri addirittura tre anni fa, ma pure Kim Min-jae è un giocatore il cui nome è noto da tempo agli uomini-mercato del Napoli.

"Kim Min-jae è stato a un passo dal Napoli nel 2020"

La conferma arriva da quanto dichiarato dall’intermediario Fulvio Marrucco che, intervenendo a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha svelato che il difensore sudcoreano sarebbe potuto approdare a Napoli già due anni fa, ai tempi della sua militanza al Beijing Guoan: "Proposi Kim al Napoli tempo fa, ma poi non fu avviata nessuna trattativa, anche perché il Napoli all’epoca era ben attrezzato in difesa. Era il momento in cui tanti calciatori volevano andare via dalla Cina perché gli stipendi erano stati ridotti". Poi una battuta sulla scelta del Napoli di preferire Kim a Gleison Bremer: "Visto il Kim di oggi, l’affare probabilmente lo ha fatto il Napoli. Però, ogni calciatore ha una storia diversa. Se al fianco di Bremer ci fosse stato ancora De Ligt, probabilmente parleremmo di una storia diversa".

"Il Napoli deve blindare Giuntoli"

Marrucco ha poi affrontato altri temi legati al Napoli, il futuro dello stesso Giuntoli e l'importanza della corsa in campionato rispetto alla Champions League: "Al di là di tutto ciò di cui si discute in questo periodo meraviglioso, credo che il punto chiave sia il contratto di Cristiano Giuntoli. Il Napoli sta avendo un rendimento incredibile, quest’anno è una squadra: se un compagno cade, c’è sempre qualcuno ad aiutarlo a rialzarsi. E in attacco c’è un’abbondanza mai vista. C’è un’aria particolare che si respira nello spogliatoio ed è un’aria buona. Del gruppo di una volta ormai sono rimasti pochi giocatori e Spalletti sta creando nuovi senatori. In Champions la squadra sta facendo benissimo, ma è il campionato quello che interessa di più ai tifosi per fatti storici e sociali".