Il Napoli si tiene stretto Di Lorenzo: l'annuncio dell'agente

Tra i segreti del Napoli dominatore del campionato c’è la sana concorrenza che si è creata in alcuni ruoli, nei quali Luciano Spalletti non ha definito gerarchie assolute, alternando i giocatori in base ai rispettivi momenti di forma, alle caratteristiche tecniche e agli avversari incontrati.

Politano-Lozano, quando la concorrenza è un'arma in più

Paradigmatico in questo senso il caso di Matteo Politano e Hirving Lozano, che si sono alternati nella posizione di esterno sinistro del tridente d’attacco con il risultato che entrambi i giocatori sono stati valorizzati grazie alla spinta a dare sempre il meglio. A sposare il concetto è stato Mario Giuffredi, agente di Politano, intervenuto ai microfoni di Televomero: “Il dualismo Lozano-Politano è stato vincente perché ha prodotto tanti punti, chiunque gioca fa bene con questo tipo di gestione. Il Napoli vince tante partite perché ha 22 giocatori bravi, Spalletti ha tante frecce al proprio arco. Avere tanti elementi consente di avere alternative e svariare di più”.

"Mario Rui? Ottimo rapporto con Olivera"

Situazione quasi analoga sulla sinistra, dove Mario Rui e Mathias Olivera formano una delle coppie più qualitative del campionato, complici anche carattertistiche complementari che permettono a Spalletti di scegliere sempre la soluzione migliore in base alla partita e allo stato di forma. Giuffredi, agente anche del portoghese, ritiene che il proprio assistito, fresco di delusione per la mancata convocazione al Mondiale, possa trarre benefici dalla concorrenza dell’uruguaiano: "Mario Rui può beneficiare dalla concorrenza con Olivera. Giocare 50 gare a un certo livello è impensabile, ne farà di meno ma con più qualità. I due hanno un ottimo rapporto. Mario sa che se c’è alternanza possono esserci prestazioni migliori prestazioni per entrambi”.

Napoli e Di Lorenzo avanti insieme

Parlando del quasi imminente mercato di gennaio, Giuffredi dà un consiglio al ds del Napoli Cristiano Giuntoli, fornendo anche un’anticipazione sul futuro del capitano Giovanni Di Lorenzo: “Il Napoli non deve fare nulla, solo operazioni minori. Farei più rinnovi possibile. I miei assistiti? In questo momento trattiamo solo per Di Lorenzo e contiamo di chiudere nelle prossime settimane, ma sappiamo che i tempi del Napoli sono sempre un po’ lunghi, è difficile definire tutto in pochi appuntamenti. La storia di Giovanni è bellissima, con lui ho fatto un percorso raggiungendo obiettivi incredibili: è campione d’Europa e lotta per lo scudetto con il Napoli”.