Napoli, Kim: "Le voci di mercato mi infastidiscono"

Ospite al programma televisivo You Quiz sulla tv coreana, il difensore del Napoli Kim non ha nascosto quanto non sopporti le recenti indiscrezioni nei suoi confronti: “A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.