"Anche il Napoli su Grimaldo: concorrenza ad altri due top club"

Dal Portogallo: "Tre club di Serie A su Grimaldo"

A riportarlo è il quotidiano portoghese 'O Jogo', secondo il quale ben tre top club della Serie A sono sulle tracce di Grimaldo, pronte ad approfittare di un’eventuale rottura tra lo spagnolo e il Benfica. Si tratta di Inter e Juventus, già da anni interessate alle prestazioni di uno dei migliori laterali difensivi del campionato portoghese, ai quali si sarebbe aggiunto il Napoli, a caccia evidentemente di alternative su una fascia già presidiata da Mario Rui e Mathias Olivera. Per tutte e tre le società italiane l’obiettivo di accontentare le richieste d’ingaggio di Grimaldo è alla portata, dal momento che il giocatore guadagna attualmente quattro milioni di euro lordi e per il prossimo contratto, che sia di nuovo con il Benfica o con un altro club, punta a un ritocco sostanzioso.

Grimaldo terzino d'assalto: i numeri con il Benfica

Grimaldo è titolare inamovibile della fascia sinistra del Benfica da ormai sei stagioni e nelle ultime due annate ha aumentato considerevolmente anche i propri numeri offensivi: sei gol realizzati con nove assist nella scorsa stagione, già tre centri con cinque passaggi vincenti nella prima parte della Primeira Liga in corso, che vede il Benfica in testa con ampio margine sulle rivali in un’annata finora esaltante per le Aquile, che hanno chiuso al primo posto il proprio girone di Champions League davanti al PSG, con la Juventus solo terza. Anche per questo il cartellino di Grimaldo viene valutato non meno di 20 milioni, cifra che rischia però di azzerarsi in caso di mancato accordo per il rinnovo che farebbe dello spagnolo uno degli svincolati illustri della prossima estate.