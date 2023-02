"Haaland? No, Osimhen è il miglior centravanti al mondo e giocherà in Premier"

Il miglior numero nove del mondo? Victor Osimhen. E non Erling Haaland . La curiosità è che lo scrivono dall'Inghilterra dove il norvegese che guida il Manchester City sta battendo ogni record. Ma per Tom Collomosse, firma del Daily Mail, è proprio il bomber del Napoli il migliore nel suo ruolo . In un ampio focus, il giornalista spiega i motivi alla base del suo pensiero: "Osimhen è meno prolifico di Haaland - si legge - ma è un numero 9 completo. Quando indossa la maschera protettiva sembra un supereroe . Con la sua velocità e la sua forza terrorizza gli avversari e a differenza di Haaland combina il gioco in modo superbo e ha sviluppato un'intesa straordinaria con Kvaratskhelia".

Haaland vs Osimhen: in Premier già sognano

Per il Daily Mail, Osimhen sarebbe il centravanti perfetto per la Premier League. Parlando di mercato, il quotidiano inglese spiega che nonostante le recenti parole di De Laurentiis rilasciate alla Bild, che ha blindato i big spiegando che il Napoli non ha debiti e non ha bisogno di fare cassa, il nigeriano potrebbe trasferirsi in Inghilterra dietro una proposta economica allettante. Come a dire: tutti hanno un prezzo. Lo stesso discorso, scrivono, vale per Kvara. In Premier, che sia United o Chelsea la futura squadra di Osimhen, ovvero i club maggiormente interessati al giocatore, già pregustano un "duello tutto da assaporare tra Osimhen e Haaland".