Napoli, il mercato: affondo su Samardzic, riscatto Simeone

NAPOLI - Per il mercato, poi si vedrà: basterà andare a rovistare nel data-base, dove un bel po’ di lavoro è già stato archiviato; poi sarà necessario parlare con il nuovo allenatore ; infine deciderà De Laurentiis , che ha avocato a sé ogni potere ed ha dato mandato operativo a Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, di procedere con le relazioni di cui si ha bisogno. Primo obiettivo: un difensore. Probabile, quasi certo, perché a Manchester (sponda United) hanno già pronti i 58 milioni da sistemare sulla finestra che si aprirà tra un po’ per esercitare la clausola del sudcoreano Kim . A quel punto, il Napoli deciderà se puntare su Scalvini (20 a dicembre) o se rifugiarsi nel mercato estero, che comunque offre opportunità a prezzi magari più accessibili. Poi si cercherà un centrocampista , di spessore internazionale, di fisico e di palleggio, un uomo che sappia stare tra Anguissa, Lobotka e Zielinski, che equilibri numericamente l’addio di Ndombele , che tornerà al Tottenham e probabilmente di Demme , che cerca spazi altrove. In questo momento, tutte le strade portano a Bergamo, dove c’è Teun Koopmeiners (25), un profilo altissimo e dunque costosissimo ma anche il calciatore ideale che possa poi arricchire l’organico di qualità, di fisicità. Koopmeiners è sempre piaciuto al Napoli, due anni fa fu vicinissimo, quasi sentiva la maglia azzurra addosso: poi le vicende del mercato si sa sono imprevedibili e l’affare con l’Az saltò. Ma è rimasta la simpatia, per così dire, e anche a Koopeminers l’idea non dispiace: con l’Atalanta non è semplice trattare , servono offerte consistenti e aqnche la pazienza che aiuta.

Napoli, affondo su Samardzic

Il Napoli ha da un bel po’ avuto modo di chiedere all’Udinese indicazioni su Lazar Samardzic (21), il serbo che viene ritenuto la controfigura di Zielinski, trequartista di passo, d’eleganza, un calcio sempre molto cerebrale, talento che infiamma: gli affari del passato e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo aiutano, ma sino ad un certo punto. Samardzic ha una serie di pretendenti in Europa ma l'età e quella materia grigia di cui dispone hanno conquistato il Napoli, che si è mosso in anticipo e conta sulla stima e sull'affetto che i rispettivi presidenti provano uno nei confronti dell'altro. Sarà un'estate piena, quella che sta per arrivare.

Napoli, il riscatto di Simeone

Questa è la settimana in cui il Napoli riscatterà il “cholito” Simeone dal Verona: dodici milioni e l’attaccante argentino apparterrà definitivamente al club azzurro che ha creduto in lui, attraverso il pressing feroce di Giuntoli, e che da lui è stato ripagato con gol straordinari, necessari per vincere lo scudetto e fare un figurone in Champions League. L’operazione è scontata, viene agevolata dall’arrivo di quei dodici milioni che il Monza riconoscerà, come da accordi, per l’acquisto di Petagna, che è scattato automaticamente con la salvezza dei brianzoli. Poi ci sarà modo per pensare ad altro: però sarà indispensabile il parere dell’allenatore.