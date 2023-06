Napoli-Sousa e la frase di De Laurentiis sulle penali degli allenatori

Irrompe Paulo Sousa nell'elenco dei candidati per la successione di Spalletti sulla panchina del Napoli. L'allenatore della Salernitana ha incontrato De Laurentiis nella sede della Filmauro a Roma e ora si attendono novità nelle prossime ore. Sousa, 52 anni, era tornato in Italia dopo l'esperienza in panchina alla Fiorentina e ha fatto molto bene sulla panchina dei granata.

De Laurentiis e il suo pensiero sulle penali

La sua situazione contrattuale è chiara: Sousa è blindato fino al 2025, ma ha la possibilità di liberarsi attraverso una penale da un milione di euro (1,8 milioni a bilancio di chi va a pagarla). A proposito di penali o di clausole legate agli allenatori, proprio De Laurentiis, intervenuto mercoledì a margine della presentazione del ritiro a Castel di Sangro, aveva dichiarato: "Tutti allenatori svincolati nella lista dei 40? No, sto valutando, per alcuni c'è penale o clausola ma non la pago". Ma in molti casi, quando si parla di mercato, possono valere anche i depistaggi.